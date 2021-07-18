За добу проти коронавірусу вакцинували понад 50 тисяч українців
Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації
Протягом доби працювали 179 мобільних бригад
Станом на 18 липня 2021 року в Україні вакцинували проти Covid-19 50435 людей. Одну дозу отримали 34079 людей, повністю імунізовані – 16356 людей.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії проти Covid-19 щеплено 2638941 людину, з них отримали 1 дозу – 2638939 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1422536 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4061475 щеплень.
Нагадаємо, станом на 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 4.
Також за минулу добу госпіталізовано – 382 особи, летальних випадків – 8, одужало – 241 особа.