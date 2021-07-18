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    За добу проти коронавірусу вакцинували понад 50 тисяч українців

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    Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації - За добу проти коронавірусу вакцинували понад 50 тисяч українців

    Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 179 мобільних бригад

    Станом на 18 липня 2021 року в Україні вакцинували проти Covid-19 50435 людей. Одну дозу отримали 34079 людей, повністю імунізовані – 16356 людей.

    Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Протягом доби працювали 179 мобільних бригад, 354 пункти щеплення та 229 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії проти Covid-19 щеплено 2638941 людину, з них отримали 1 дозу – 2638939 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1422536 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4061475 щеплень.

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    Нагадаємо, станом на 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 4.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 382 особи, летальних випадків – 8, одужало – 241 особа.

    Теги: хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу проти коронавірусу вакцинували понад 50 тисяч українців