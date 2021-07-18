В Україні за добу виявлено 229 нових випадків захворювання на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

Станом на 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 4. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 382 особи;

летальних випадків – 8;

одужало – 241 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13429 осіб,

методом ІФА – 3158 осіб,

експрес-тестами – 9495 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2244495 осіб;

одужало – 2181198 осіб;

летальних випадків – 52726;

проведено ПЛР-тестувань – 11151481.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.

Також за минулу добу госпіталізовано – 438 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 676 осіб.