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    В Україні за добу виявлено 229 нових випадків захворювання на коронавірус

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    Минулої доби в Україні померли 8 людей - В Україні за добу виявлено 229 нових випадків захворювання на коронавірус
    Минулої доби в Україні померли 8 людей
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    Станом на 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 4. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 382 особи;
    • летальних випадків – 8;
    • одужало – 241 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 13429 осіб,
    • методом ІФА – 3158 осіб,
    • експрес-тестами – 9495 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2244495 осіб;
    • одужало – 2181198 осіб;
    • летальних випадків – 52726;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11151481.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 438 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 676 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія населення коронавірус
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    В Україні за добу виявлено 229 нових випадків захворювання на коронавірус