В Україні за добу виявлено 229 нових випадків захворювання на коронавірус
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області
Станом на 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 4. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 382 особи;
- летальних випадків – 8;
- одужало – 241 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13429 осіб,
- методом ІФА – 3158 осіб,
- експрес-тестами – 9495 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2244495 осіб;
- одужало – 2181198 осіб;
- летальних випадків – 52726;
- проведено ПЛР-тестувань – 11151481.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.
Також за минулу добу госпіталізовано – 438 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 676 осіб.