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На Дніпропетровщині військовозобов’язаний помер прямо у приміщенні ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Дніпропетровщині військовозобов’язаний помер прямо у приміщенні ТЦК
5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я  помер військовозобов’язаний
фото ілюстративне

Погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу

На території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. Подія сталася 5 травня. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ТЦК.

Як повідомляється, 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я  помер військовозобов’язаний.

«Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої  військовозобов’язаному  надавалась домедична  допомога», – йдеться у повідомленні.  Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без  ознак фізичного впливу.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині військовозобов’язаний помер прямо у приміщенні ТЦК.

За даними правоохоронців, 27 лютого близько 17 години 49-річного мешканця  Чортківського району без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.

За інформацією прокуратури, 25 лютого цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Про смерть солдата Миколи Ірзайкіна 9 лютого повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого. Цей факт розбурхав мережу. Люди під дописом мера почали обурюватися, чому військовий загинув так швидко. 

Теги: Дніпропетровщина ТЦК смерть військовозобов'язаний

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