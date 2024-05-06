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ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили ракету над Дніпропетровщиною
фото ілюстративне

Детальнішої інформації влада поки не повідомила 

Сьогодні вдень, 6 травня, Сили протиповітряної оборони збили ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

«ППО збила ракету над Дніпропетровщиною. Наші оборонці – сила і міць», – написав Лисак.

На якому саме напрямку було збито ракету ворога, Лисак не повідомив.

Нагадаємо, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотири зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 район.

Теги: ракета Дніпропетровщина

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