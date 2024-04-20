Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)
У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки
фото: ДСНС

Через удари РФ 19 квітня на Дніпропетровщині загинули вісім осіб, зокрема дві дитини

У Дніпрі завершено рятувальну операцію на місці російської атаки, здійсненої 19 квітня. Сьогодні вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Уночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи», – йдеться в повідомленні.

5 фото
На весь екран
Унаслідок російської атаки 19 квітня у Дніпрі загинули три людини, 24 – постраждали
фото: ДСНС

Загалом унаслідок російської атаки у місті загинули три людини, 24 – постраждали. Надзвичайники врятували 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Загалом через російські атаки 19 квітня у Дніпропетровській області загинули вісім осіб, з них – дві дитини, 34 людини постраждали. Серед поранених одна дитина», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, здійсненої 19 квітня.

Як відомо, вранці 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл Дніпра та області. 

Крім того, російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця «Укрзалізниці» загинула, а ще семеро – отримали поранення.

Читайте також: 

Теги: ракетна атака Дніпропетровщина Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Вчора, 21:00
17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову
Атака на Чернігів: Кислиця звернувся до керівництва ООН
18 квiтня, 04:09
Під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи
Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару
Вчора, 08:08

Події в Україні

У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога
У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога
У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)
У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
42K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
25K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
24K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
6614
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
5051
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua