У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки

Через удари РФ 19 квітня на Дніпропетровщині загинули вісім осіб, зокрема дві дитини

У Дніпрі завершено рятувальну операцію на місці російської атаки, здійсненої 19 квітня. Сьогодні вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Уночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи», – йдеться в повідомленні.

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Унаслідок російської атаки 19 квітня у Дніпрі загинули три людини, 24 – постраждали фото: ДСНС

Загалом унаслідок російської атаки у місті загинули три людини, 24 – постраждали. Надзвичайники врятували 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Загалом через російські атаки 19 квітня у Дніпропетровській області загинули вісім осіб, з них – дві дитини, 34 людини постраждали. Серед поранених одна дитина», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, здійсненої 19 квітня.

Як відомо, вранці 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл Дніпра та області.

Крім того, російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця «Укрзалізниці» загинула, а ще семеро – отримали поранення.