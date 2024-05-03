На фронті загинув український актор Євген Шумілов

Євген Шумілов проходив службу на посаді бойового медика у Третій штурмовій бригаді

На фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Сумну звістку повідомив у Facebook його близький друг Іван Марченко.

Марченко розповів, що Євген Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося 30 квітня, коли він допомагав пораненому побратиму.

«З глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці», – написав Іван Марченко.

У війську Шумілов був бойовим медиком Третьої штурмової бригади. В нього залишилася мама, а також вітчим, який має інвалідність.

Режисер Антонію Лукіч також написав про загибель актора: «Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла пам’ять…»

Євген Шумілов здобув освіту актора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. У його творчому доробку серіали «Речовий доказ», «Реальна містика», «Сидорéнки-Сидóренки», «Швидка», «Агенти справедливості» і «Відділ 44». Він також відомий і за рекламою «Нової пошти».

Шумілов у рекламі «Нової пошти», режисером якої став Антоніо Лукіч

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».