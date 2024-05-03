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На фронті загинув український актор Євген Шумілов

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На фронті загинув український актор Євген Шумілов
фото: Ivan Marchenko/Facebook

Євген Шумілов проходив службу на посаді бойового медика у Третій штурмовій бригаді

На фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Сумну звістку повідомив у Facebook його близький друг Іван Марченко.

Марченко розповів, що Євген Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося 30 квітня, коли він допомагав пораненому побратиму.

На фронті загинув український актор Євген Шумілов фото 1
На фронті загинув український актор Євген Шумілов фото 2
На фронті загинув український актор Євген Шумілов фото 3
фото: evgeniy.shumilov/Facebook

«З глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці», – написав Іван Марченко.

У війську Шумілов був бойовим медиком Третьої штурмової бригади. В нього залишилася мама, а також вітчим, який має інвалідність.

Режисер Антонію Лукіч також написав про загибель актора: «Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла пам’ять…»

Євген Шумілов здобув освіту актора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. У його творчому доробку серіали «Речовий доказ», «Реальна містика», «Сидорéнки-Сидóренки», «Швидка», «Агенти справедливості» і «Відділ 44». Він також відомий і за рекламою «Нової пошти».

На фронті загинув український актор Євген Шумілов фото 4
Шумілов у рекламі «Нової пошти», режисером якої став Антоніо Лукіч

Нагадаємо, на фронті загинув Володимир Федінчук – актор Коломийського академічного драматичного театру імені Озаркевича, Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю «Сварга».

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Теги: актор фронт смерть війна

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