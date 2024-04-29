Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв

Внаслідок атаки на Одесу четверо людей загинули

Сьогодні, 29 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок ворожої атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ) Борис Васильєв. Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в МГУ.

Проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв загинув 29 квітня фото: МГУ

Нагадаємо, що в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.