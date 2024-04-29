Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв
Борис Васильєв був проректором Міжнародного гуманітарного університету
фото: МГУ

Внаслідок атаки на Одесу четверо людей загинули

Сьогодні, 29 квітня, російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок ворожої атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету (МГУ) Борис Васильєв. Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в МГУ.

Проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв загинув 29 квітня
Проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв загинув 29 квітня
фото: МГУ

Нагадаємо, що в Одесі раніше пролунав вибух під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: 

Теги: росія війна Україна ракетна атака Одеса смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика мизамирства з бидлом не працює. Тільки політика сили
Політика сили: чому дипломатія не працює у конфлікті Ізраїлю та Ірану
11 квiтня, 15:25
Військові наголошують на загрозах нових ракетних атак з Чорного моря
У Криму ворог розмістив наземні ракетні пускові платформи: ЗСУ попередили про нові атаки
2 квiтня, 10:22
Повідомлення про припинення польотів компанія оприлюднила наступного дня після атаки безпілотників по підприємству Татарстану
Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів
3 квiтня, 18:54
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти припинили штурмові дії на Куп’янському напрямку – Генштаб
4 квiтня, 19:46
У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин
Атака на Харків: влада повідомила про влучання у магазин
6 квiтня, 01:27
Росіяни заявили про атаку ЗСУ на станцію
Вибух безпілотника на Запорізькій АЕС: розвідка пояснила ситуацію
7 квiтня, 21:47
У 2023 році Росія створювала онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн
РФ створила схему для вербування мігрантів на війну в Україні – британська розвідка
15 квiтня, 15:44
Подія у навчальному закладі відбулася поза межами спеціально обладнаного місця заряджання-розряджання зброї
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
15 квiтня, 11:30
РФ заявляє про просування під Часовим Яром, але змін лінії фронту не було: аналіз ISW
РФ заявляє про просування під Часовим Яром, але змін лінії фронту не було: аналіз ISW
13 квiтня, 04:20

Новини

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв
Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)
Ракетний удар по Одесі: вогнеборці ліквідували масштабну пожежу (фото)
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
Росіяни поранили екснардепа Ківалова під час атаки по Одесі (відео)
Росіяни поранили екснардепа Ківалова під час атаки по Одесі (відео)
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни
Комісія Одеської міськради не дозволила встановити у парку бюст Героя російсько-української війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
11K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
8494
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
8197
Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua