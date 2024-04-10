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Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Липцях на Харківщині: кількість загиблих зросла
Розбір завалів на місці ворожого удару триває
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей

Російські загарбники сьогодні обстріляли село Липці. Внаслідок удару відомо про трьох загиблих. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив Синєгубов, унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років.

Також постраждали 34-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець. Наразі вони госпіталізовані.

Очільник ОВА зазначив, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Внаслідок удару горить магазин та аптека. Під завалами можуть знаходитись люди.

Раніше президент Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.

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Теги: смерть війна обстріл Харківщина окупанти

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