На Дніпропетровщині вирощують яблука з картинками (фото)

Господарі опанували технологію прикрашання фруктів

Господарство «СамоСад», що в Дніпропетровській області вирощує яблука з принтом, використовуючи природний процес забарвлення плодів. Про це розповів власник господарства Назар Герасимчук, пише журнал «Садівництво по-українськи».

Поставити справу на потік йому та його дружині Тетяні вдалося не відразу – технологію налаштовували шляхом проб та помилок, каже він.

«Ідея створити такі яблука з’явилась у нас ще з періоду навчання в УНУС (Уманський національний університет садівництва), – розповідає власник «СамоСаду». – Ми давно знали, що є такі технології, чули на різних семінарах, зокрема в Польщі».

За словами Герасимчука, найкраще для створення логотипу підходять сорти, які мають інтенсивний суцільний рум’янець. Наприклад, на Галі створити якісний принт не вийде через її смугастість.

«СамоСад» орієнтується насамперед на масові сорти, наприклад, Джонапринц, що має інтенсивне забарвлення, крупні плоди, та завжди дає гарний малюнок.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на Вінниччині виростили яблука з Тризубом.