На Херсонщині на полі зафільмували покинуту гору помідорів (відео) 

Українські фермери залишають на полях урожай помідорів

Фермери Херсонщини ще донедавна позбувалися від кавунів, яких в цьому році вродило вдосталь, а тепер настала черга помідорів. Тонни томатів залишаються прямо на полях. Фермерам невигідно їх вивозити, адже і так в цьому році вони понесли великі матеріальні збитки. Про це повідомляє Telegram-канал khersonnetua.

Гори помідорів були помічені поряд з Голою Пристанню на Херсонщині, де займаються вирощуванням помідорів, а також виробництвом томатної пасти.

«У Херсонській області очевидці зняли поле, засіяне горами помідорами. Судячи з усього, таким неліквідом залишається тільки «удобрити» землю», – пише автор одного з постів в мережі.

Очевидці розповідають, що помідори на полях збирають комбайни. Зелені помідори на виробництво томатної пасти не беруть, їх залишають на полях пропадати. Люди, які живуть поблизу, приходять збирати ці томати.

Людям ніхто не забороняє збирати помідори, мабуть, господарі полів не проти.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Один з фермерів настільки зневірився, що вирішив «позбавлятися» від кавунів, віддаючи їх за максимально низькою ціною.

Нагадаємо, українські тепличні комбінати продовжують підвищують ціни на томат через зменшення пропозиції на ринку.

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