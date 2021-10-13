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    Економіка та фінанси

    Ціни на яблука в Україні шокують: такого не було вже три роки

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    Ціни на яблука оновили антирекорд з 2018 року - Ціни на яблука в Україні шокують: такого не було вже три роки
    Ціни на яблука оновили антирекорд з 2018 року
    Фото з відкритих джерел

    Українські садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук

    До середини жовтня ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

    «На сьогодні ціни на якісне яблуко в Україні опустилися до мінімального рівня за останні три роки. При цьому попит на них навіть після зниження відпускних цін, як і раніше, відсутній», – йдеться в повідомленні.

    За даними аналітиків, садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук до 5 грн/кг, що на третину дешевше, ніж на початку місяця. При цьому через відсутність попиту виробники вже задаються питанням, куди продавати яблука на початку зими.

    Роздрібні мережі й гуртові компанії звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих фермерів, посилаючись на низький попит в роздробі. А переробні підприємства, які могли б «поглинути» надлишки врожаю, готові закуповувати яблука не дорожче 1,80-2,40 грн/кг.

    «Фермери заявляють, що такий рівень цін не покриває навіть витрати на виробництво, а представники заводів знизують плечима, адже ситуація з попитом на яблучний концентрат у світі з кожним роком тільки ускладнюється», – відзначають аналітики.

    Зараз відпускні ціни на яблука в Україні в середньому на 35% нижчі, аніж в середині жовтня торік.

    Ця ціна є найнижчою за останні три роки. Нижчі ціни на яблука озвучувалися у 2018 році, коли в країні зібрали рекордний урожай цих фруктів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні прогнозується аномально високий урожай яблук. Це спричинить надлишок плодів. Аграріям доведеться обвалити ціни на урожай.

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    Теги: ціни урожай
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    Ціни на яблука в Україні шокують: такого не було вже три роки