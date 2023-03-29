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На Донеччині окупанти влаштували бунт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині окупанти влаштували бунт
Російські окупанти відмовляються воювати
фото ілюстративне

Загарбники відмовляються виконувати накази командирів

Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, 23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань «Невський» та «Ветерани».

Подібний випадок стався 25 березня: виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

Водночас окупанти зазнають значних втрат і продовжують цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Усіх цивільних пацієнтів виписано.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: війна окупанти росія втрати Донеччина

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