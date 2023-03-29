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Ідеологічний фронт: росіяни атакують українські біблотеки на тимчасово окупованих територіях

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ідеологічний фронт: росіяни атакують українські біблотеки на тимчасово окупованих територіях
фото з вільних джерел

Росія виділила 360 млн. рублів на знищення українських бібліотек

Росіяни продовжують вилучати з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територій українські книжки та заміщують їх російською літературою.

Черговий доказ того, що історія циклічна. Так, за наявними даними, Міністерство культури РФ виділило 200 млн рублів на закупівлю та поширення російських книжок на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Водночас близько 120 млн рублів на  створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек окупованих регіонів.

«Таким чином, росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території», – зазначають у Центрі національного спротиву.

«Це характерна риса Росії – знищити рідну мову, насадити свої правила життя. Проте, слід пам’ятати, що московити близько 400 років намагалися знищити українську мову, оскільки мова і культура формують національну ідентичність кожного народу», – додають у Центрі.

«Саме тому Росія на різних етапах свого існування, від царських часів і до сьогодення, так цілеспрямовано намагається нищити все українське», – підсумували у Центрі національного спротиву.

Зазначимо, експерт Юрій Христензен у інтерв'ю «Главкому» підкреслив, що вся ідеологія і пропаганда Кремля тримається на міфі, що росіяни та українці – це один народ

Теги: росія історія культура фінансування Україна окуповані території бібліотека фронт росіяни

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