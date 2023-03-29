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Окупантів Мелітополя розбудили потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупантів Мелітополя розбудили потужні вибухи
У Мелітополі почастішали вибухи
фото ілюстративне

Серія вибухів сталася в окупованому місті

У середу, 29 березня, на світанку в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста», - зазначив він.

За словами Федорова, серед окупантів паніка. Подробиці вибухів уточнюються.

Окупантів Мелітополя розбудили потужні вибухи фото 1

Нагадаємо, 28 березня під Мелітополем прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, було підірвано підстанцію окупантів.

 23 березня у Мелітополі також прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо про підрив автомобіля співробітника поліції окупантів місцевого Сергія Сковирка.

Відомо, що окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад.  Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.

Теги: Мелітополь вибух окупанти війна

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