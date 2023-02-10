Повітряні сили України знищили п'ять ворожих ракет та п'ять дронів

З ночі на ранок 10 лютого росіяни атакували повітряний простір України

Лише по Харківській та Запорізькій областях противник запустив до 35 ракет С-300

Повітряні сили України знищили п'ять ворожих ракет та дронів, проте не всі цілі вдалося збити. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

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10 лютого 2023 року противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України.

Застосовано сім дронів-камікадзе «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі.

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Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять крилатих ракет «Калібр» та п'ять ударних дронів «Shahed-136/131».

Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (Росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

До того ж приблизно о 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, уночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами. У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури – окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.