Росія вдруге за день вдарила ракетами по Одещині

Сили ППО збили крилату ракету

Росіяни знову намагалися атакувати Одеську область ракетою. Втім, вона була збита. Про це повідомив глава Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!» – написав Марченко.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки російських терористів на Одещині пошкодженні два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також сьогодні окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву.