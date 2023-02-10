Молдова після прольоту ракети викликає російського посла

У МЗС Молдови вважають неприпустимим порушення повітряного простору країни

Голова Міністерства закордонних справ Молдови Ніку Попеску терміново викликає посла Росії в Молдові Олега Васнєцова через порушення повітряного простору Молдови російською ракетою. Про це повідомив речник МЗС Молдови Даніел Воде.

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«Голова молдавської дипломатії Ніку Попеску розпорядився терміново викликати в МЗС посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова для того, щоб вказати російській стороні на неприпустиме порушення повітряного простору внаслідок перетину російською ракетою суверенної території Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що Росія продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо та негативно впливають життя на громадян Молдови.

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«Ми рішуче відкидаємо останні недружні дії та заяви щодо Республіки Молдова, вважаємо їх абсолютно неприйнятними для нашого народу», – зазначають у Молдові.

СХема прольоту ракети, яку окупанти запустили з Чорного моря

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

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Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.