Кількість жертв удару по Дніпру зросла до 18 осіб: що відомо на ранок 15 січня

До пошуково-рятувальних робіт залучено 520 осіб

Станом на 06:00 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по будинку у Дніпрі складає 17 осіб, з них одна дитина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

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Врятовано 38 осіб (з них шість дітей), поранено 73 особи (з них 14 дітей).

Триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах.

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Водночас голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про 18 загиблих.

«На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73-є поранені – понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї – важкі», – розповів він.

Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

«Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків», – повідомив Резніченко.

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О 07:00 планується проведення ротації особового складу. Встановлено чотири намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечено харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено.

Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них: від ДСНС 160 осіб та 40 од. техніки, Національної поліції 125 осіб та 20 од. техніки, 20 карет швидкої медичної допомоги, 57 од. техніки комунальних служб, близько 110 волонтерів (з них 7 кінологів та 5 пошукових собак) та 15 осіб товариства Червоного Хреста.

Крім того, залучено чотири кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників та чотири од. техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ)/

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На місці удару ракети триває розбір завалів фото: ДСНС

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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Раніше повідомлялося про 14 загиблих жителів. 38 людей рятувальники дістали з-під завалів, із них шість дітей.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.