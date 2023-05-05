На фронті загинув експерт з енергетики Олексій Хабатюк

Обставини загибелі Олексія Хабатюка з'ясовуються

4 травня на фронті загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності «Нафтогазу» Олексій Хабатюк, який із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України. Про смерть Хабатюка повідомив Андрій Коболєв.

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За словами Коболєва, про смерть Олексія Хабатюка він дізнався вчора від спільних знайомих та вирішив написати йому в соціальні мережі, сподіваючись, що це фейк. Проте відповіді на повідомлення Коболєв не отримав.

«Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити і більше нікому не казав. Просто написав йому повідомлення та сподівався, що він відповість протягом доби. Як звичайно. Сьогодні почали надходити підтвердження від спільних знайомих. Вірити в це не хочеться. Більше слів підбрати не можу», – написав Коболєв.

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Про смерть Олексія Хабатюка повідомив і експерт з енергетичних питань Андрій Зінченко.

«Найгірша з можливих втрат для української енергетики. Тих, хто б поєднував у собі стільки інтелекту найвищого гатунку, технологічну компетентність і таку чесність/принциповість я просто не знаю. Дякую тобі за все, Олексію і вічна пам'ять», – написав Зінченко.

Зазначимо, що, судячи з останніх опублікованих постів Хабатюка, він із бойовим підрозділом перебував у Донецькій області.

Олексій Хабатюк був заступником начальника департаменту енергоефективності «Нафтогаз» України, член Експертної Ради Всеукраїнського галузевого об’єднання Федерація роботодавців нафтогазової галузі.

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Нагадаємо, що 17 квітня на фронті загинув нардеп Олег Барна.