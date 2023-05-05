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На фронті загинув експерт з енергетики Олексій Хабатюк

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На фронті загинув експерт з енергетики Олексій Хабатюк
Із травня 2022 року Олексій Хабатюк перебував у Збройних силах України
фото з відкритих джерел

Обставини загибелі Олексія Хабатюка з'ясовуються

4 травня на фронті загинув ексзаступник голови департаменту енергоефективності «Нафтогазу» Олексій Хабатюк, який із травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України. Про смерть Хабатюка повідомив Андрій Коболєв. 

За словами Коболєва, про смерть Олексія Хабатюка він дізнався вчора від спільних знайомих та вирішив написати йому в соціальні мережі, сподіваючись, що це фейк. Проте відповіді на повідомлення Коболєв не отримав.

«Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити і більше нікому не казав. Просто написав йому повідомлення та сподівався, що він відповість протягом доби. Як звичайно. Сьогодні почали надходити підтвердження від спільних знайомих. Вірити в це не хочеться. Більше слів підбрати не можу», – написав Коболєв.

На фронті загинув експерт з енергетики Олексій Хабатюк фото 1

Про смерть Олексія Хабатюка повідомив і експерт з енергетичних питань Андрій Зінченко.

«Найгірша з можливих втрат для української енергетики. Тих, хто б поєднував у собі стільки інтелекту найвищого гатунку, технологічну компетентність і таку чесність/принциповість я просто не знаю. Дякую тобі за все, Олексію і вічна пам'ять», – написав Зінченко.

На фронті загинув експерт з енергетики Олексій Хабатюк фото 2

Зазначимо, що, судячи з останніх опублікованих постів Хабатюка, він із бойовим підрозділом перебував у Донецькій області. 

Олексій Хабатюк був заступником начальника департаменту енергоефективності «Нафтогаз» України, член Експертної Ради Всеукраїнського галузевого об’єднання Федерація роботодавців нафтогазової галузі.

Нагадаємо, що 17 квітня на фронті загинув нардеп Олег Барна

Теги: Нафтогаз України смерть

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