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Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські медики пояснили, від чого найчастіше гинуть окупанти на війні
Більше 50% всіх смертей сталося не від небезпечних для життя поранень
фото ілюстративне

У російських загарбників існують серйозні проблеми у сфері медичного забезпечення

Понад 50% смертей серед російських загарбників на війні стаються не від небезпечних для життя поранень, деяким з них довелося проводити ампутацію кінцівок через неправильне накладання джгута. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на керівник навчального центру тактичної медицини імені Калашникова Артема Катуліна в інтерв'ю.

«Більше 30% ампутацій були зроблені через неправильне накладення джгута, більше 50% всіх смертей сталося не від небезпечних для життя поранень», – сказав Катулін.

Як зазначається у матеріалі, у російських окупантів існують серйозні проблеми у сфері медичного забезпечення та надання першої медичної допомоги, у вмінні швидко доставляти поранених до госпіталів.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російські загарбники рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підчепили сибірську виразку. 

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Теги: окупанти військові поранення смерть війна росія

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