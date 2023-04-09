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Загиблих на війні в Україні земляків Шойгу таємно поховали далеко від дому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загиблих на війні в Україні земляків Шойгу таємно поховали далеко від дому
Про смерть солдатів родичі дізналися випадково
фото: Telegram-канал «Новая Тыва»

Родичі виявили поховання тувинців за понад тисячу кілометрів – у Новосибірську

Мобілізованих у російській республіці Тува, де народився міністр оборони РФ Сергій Шойгу, відправили на війну в Україну, а потім потайки від рідних поховали за понад тисячу кілометрів від дому. Про це повідомляє Telegram-канал «Новая Тыва».

Родичі виявили поховання тувинців за понад тисячу кілометрів – у Новосибірську. Про їхню смерть вони дізналися із фотографій, опублікованих у місцевих чатах у Viber. Жодних повідомлень про загибель вони не отримували.

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Існує припущення, що в такий спосіб військове командування держави-агресорки намагається позбутися претензій родичів загиблих солдатів на виплати.

«Міністерство оборони на чолі з нашим «великим» земляком Шойгу навіть не спромоглося сповістити родичів про загибель солдатів... Це просто верх цинізму – коли на війну закликають людей із найбідніших регіонів Росії (до яких належить Тува), оскільки там через бідність буде менше відмовників. А потім, після загибелі солдатів, не повідомляючи сім'ям, їх ховають десь у Новосибірську чи іншому регіоні, щоб родичі не претендували на виплати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Гарячому Ключі в Краснодарському краї РФ знайшли новий масштабний могильник найманців приватної військової компанії «Вагнер». За кілька днів кількість могил збільшилася на десятки.

Нагадаємо, що раніше у Підмосков'ї журналісти знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК «Вагнера». Відомо щонайменше про 27 могил.

Це не перше знайдене масове поховання найманців ПВК «Вагнер». Нещодавно таємне кладовище виявили на Луганщині. Могили «вагнерівців» тонуть у бруді.  

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Теги: міністр смерть Сергій Шойгу Telegram поховання

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