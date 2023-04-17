У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   

13 квітня чоловік був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм

У польському Кракові помер 63-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля Генерального консульства України. Про це повідомляє польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву речниці спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіту Пшибильську.

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«Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством», – сказала вона.

Пресофіцер Головного управління міської поліції в Кракові Пьотр Шпех сказав, що «чоловік вигукував українською мовою заклики повернутися на батьківщину та захищати свою країну від росіян, а потім облив себе горючою речовиною та підпалив». Перехожі загасили чоловіка. Його доправили до лікарні.

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У зв'язку з інцидентом Краківська районна прокуратура відкрила провадження. Слідчі з'ясовуватимуть, чи існував ризик для життя або здоров'я кількох людей, які стояли в черзі на вхід до будівлі.

Як повідомлялося, 13 квітня у Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні.