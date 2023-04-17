Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   
У зв'язку з інцидентом Краківська районна прокуратура відкрила провадження
фото: rmf24.p

13 квітня чоловік був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм

У польському Кракові помер 63-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля Генерального консульства України. Про це повідомляє польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву речниці спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіту Пшибильську.

«Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством», – сказала вона.

Пресофіцер Головного управління міської поліції в Кракові Пьотр Шпех сказав, що «чоловік вигукував українською мовою заклики повернутися на батьківщину та захищати свою країну від росіян, а потім облив себе горючою речовиною та підпалив». Перехожі загасили чоловіка. Його доправили до лікарні.

У зв'язку з інцидентом Краківська районна прокуратура відкрила провадження. Слідчі з'ясовуватимуть, чи існував ризик для життя або здоров'я кількох людей, які стояли в черзі на вхід до будівлі.

Як повідомлялося, 13 квітня у Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні.

Теги: прокуратура радіо чоловік смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»
Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»
У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   
У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   
У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених
У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених
Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)
Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)
«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців
«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців
«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)
«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
43K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
16K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8833
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
8687
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Сьогодні, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту