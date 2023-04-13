Киянка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)

На думку Мазурчук, солдати ЗСУ мають помирати в полоні РФ як в голівудських стрічках

З моменту появи і поширення моторошних кадрів, на якому окупанти страчують українського полоненого, не встигло пройти достатньо часу, як знайшлися ті, хто вже встиг цинічно і в знущальній формі прокоментувати загибель українського воїна.

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Своїми безглуздими та абсурдними коментарями стосовно трагічної загибелі військового у своїх соціяльних мережах відзначилася київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку «Дніпро-1» та добровольчого батальйону «Донбас» Васіліса Мазурчук. На її думку, в останні миті життя українець осоромив ЗСУ, покинувши цей світ безславно.

Про це вона написала у Facebook.

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«Господи. Та зрозумійте вже, що просити у людини, чи у нашому випадку – нелюда – не вбивати вас, щоб не було боляче – не діє», – написала дівчина.

Вона порівняла смерть українця з іншою жахливою стратою солдата ЗСУ Олександра Мацієвського: 6 березня в мережі з'явився ролик з його розстрілом. Тоді українець перед смертю сказав: «Слава Україні» . На думку Мазурчук, солдати ЗСУ мають помирати в полоні РФ як в голівудських стрічках.

«Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у «Хороброму серці» - нескореним. Ніж верещати їхньою мовою - «нєнада, больна». Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні, уникнути загибелі інколи дуже важко», - пише вона.

В мережі українців просто «розірвало» таке ставлення до наших військових. Люди в коментарях зазначають, що таким «диванним» експертам дуже легко судити про те, як мають поводити себе військові на фронті: «Перебуваючи де інде, мабуть, видніше, що можна кричати, а що ні», - зазначає один коментатор.

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Зі скандальною активісткою вже встиг поспілкуватися український пранкер "Майор Чорнобаєв", який відомий своїми дзвінками родичам російських окупантів. Запис став ширитися телеграм-каналами. У розмові він попросив дівчину прокоментувати свій допис. З огляду на розмову, активістка не збирається відмовлятися від своїх слів.

«Я вважаю, що жодні фрази не мають жодного сенсу...Коли вам відрізають голову, немає сенсу будь-що казати, вам її відріжуть хоч так, хоч так», – стверджує Мазурчук.

Зауважимо, до жорстокого і цинічного вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі напередодні, причетні бійці ПВК «Вагнер».