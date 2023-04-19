На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Виступаючи на трибуні Ради, 14 січня 2015 року, він назвав президента Росії Володимира Путіна х**лом

Під час виконання бойових завдань,17 квітня, загинув колишній народний депутат України, 56-річний Олег Барна. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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«Вчора (17 квітня) під час бойових дій загинув Олег Барна», – написав він.

Олег Барна проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша, зазначено у його Facebook-акаунті. Де і за яких обставин загинув військовий, наразі не уточнюється.

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Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

«Главком» вирішив згадати найяскравіші моменти, пов'язані з ім'ям експолітика.

Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області.

Видання LB.ua називає Барну активним учасником Євромайдану в Чортківському районі та Києві. У нього було поранення в голову і вибито праве плече внаслідок сутичок 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.

Після початку російсько-української війни на Донбасі Олег Барна пішов на фронт добровольцем у складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади, хоча мав інвалідність. У ході бойових дій отримав контузію.

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Олег Барна говорив про повноцінну війну з РФ у 2015 році

Барна пройшов у Верховну Раду від «Блоку Петра Порошенко» в одномандатному окрузі на Тернопільщині у 2014 році та став відомим завдяки скандалам.

Виступаючи на трибуні Ради 14 січня 2015 року, він назвав президента Росії Володимира Путіна х**лом.

«Всі ми повинні чесно визнати, що Путін фінансує терористів, які вбивають наших людей... Усі повинні разом сказати, що Путін – це х**ло», – говорив експолітик.

Колишній нардеп тоді сказав, що президент Росії розв'язав в Україні повноцінну війну, яку не можна називати АТО.

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У грудні 2015 року Барна подарував букет червоних троянд тодішньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Після цього він схопив Яценюка і відтяг від трибуни. Далі була бійка депутатів від фракцій «Народний фронт» і «БПП».

Колишнього нардепа виключили з фракції «БПП» за «захоплення» Яценюка. А в жовтні 2018 року Барна облаяв журналіста Ігоря Колтунова за його питання про кнопкодавство в Раді. «Ти якого біса до мене підійшов, на *** пішов бігом», – відповів він и поцікавився, чи не є журналіст людиною з «нетрадиційною орієнтацією».

Барна відзначився бійкою із представником партії «Свобода» Юрієм Левченком в ефірі телеканалу «Рада» у грудні 2018 року.

Ексдепутат конфліктував і з нинішніми представниками влади. У квітні 2019 року був конфлікт між Олегом Барною та представником команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Святославом Юрашем у кулуарах телеканалу ZIK. Барна схопив Юраша за горло і кілька разів штовхнув, порвавши сорочку.

А у травні 2021 року Барна в ефірі шоу «Політика без правил» на телеканалі «ПравдаТУТ» побився з нардепом від «Слуги народу» Дмитром Соломчуком. Вони обговорювали відкриття ринку землі.

Між іншим, в Україні наразі зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону.