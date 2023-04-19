Хто готовий дати бій наркоторгівлі та платити за це мільйони?

Анонімного мецената, який оголосив війну наркотикам, спробували знайти журналісти

«Піймай баригу – отримай гроші». Десятки, якщо вже не сотні таких бордів можна побачити в Києві та деяких інших містах України. З них, невідомо хто, але обіцяє щедро платити до 120 тисяч гривень за ділків, що розповсюджують наркоту, і аж мільйони за діючу нарколабораторію. Гроші шалені і от знавці вже готуються до полювання. Програма «Гроші» взялася розслідувати джерела акції «Піймай баригу».

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Валентин Немиря, наркозалежний, проходить реабілітацію: «Це дуже великі гроші, якби це мені таке пропонували, я б здав би. І лабораторію здав би, і баригу здав би»

Хто ж обіцяє мільйони за бариг і лабораторії? І головне – чи не обман це?

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Сотні тисяч киян, які щодня бачать рекламу зухвалої акції, зокрема біля будівлі Нацполіції Києва, можуть подумати, що це урядова програма. Тим більше, що поліцейські до креативу і використання сучасних технологій справді здібні, наприклад, кілька років тому запустили в телеграмі спеціальний чат-бот Drughunters-ukraine. Сюди треба повідомляти про наркозакладки. Але грошей Нацполіція тут не обіцяє, з винагород хіба анонімність.

І як ми з’ясуємо далі, державний чат-бот Drughunters-ukraine ніяк не пов'язаний з акцією «Спіймай баригу». Першим в мережі повідомив про акцію скандальний блогер, одесит Стас Домбровський, це на його ютуб канал веде QR посилання з бігбордів.

«Після анонсу мій дірект був завалений інформацією про адреси, прізвища, тому зрозуміло, що люди готові брати участь. Нас підтримали десятки відомих людей, авторитети в Україні, бійці з передової, діячі культури, наша ідея чіпляє навіть тих, хто напряму ніколи сам не стикався ц цією проблемою», – розповідає блогер Стас. Він, виявляється, про проблему наркотиків в Україні знає дуже багато, причому з власного гіркого досвіду.

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«Я вмер від наркотиків, я був актірован, позбавлення волі, в мене двадцять років стаж вживання тяжких препаратів, та дев’ять років та дев’ять місяців в мене чистий час. Я займаюся реабілітацією, я консультант з хімічної залежності. І постійно, кожен день щось роблю для того, щоби не повернутися туди, з чого я вийшов» – каже блогер. Тож боротьба з наркотиками для нього це не просто хайп і піар. Домбровський записує для свого ютуб каналу інтерв’ю, зокрема з представниками кримінального світу. Тож сподіваємось, він не тільки володіє інсайдами, але, що називається, «відповідає за базар».

Отже, скільки в країні нарколабораторій?

«В кожному місті, де є десь сто, двісті тисяч проживає людей, до трьохсот, це п’ять-шість лабораторій. На таке маленьке місто, як Чернівці, вісім. На Троєщині їх десь двадцять. Це те, що я зі свого досвіду знаю, десь двадцять-двадцять п’ять, тому що я досі спілкуюся з тими людьми, з наркозалежними. В Одесі, Поскот, це посьолок Котовського, це десь п'ятнадцять, щоби ви розуміли, у нас було ціле селище Палермо, яке торгувало наркотою, і воно є, тільки торгують вже синтетичними наркотиками і не напряму, як раніше через вікно віддавали, а через інтернет», – каже Домбровський.

А скільки нарколабораторії приносять кешу чорним ділкам? Стас Домбровський запевняє, що це величезний об’єм неконтрольованих грошей, не менше трьох-чотирьох мільярдів євро на місяць лише у одного масового бариги, який має мережу. Шокуючі цифри, в які одразу важко повірити, і сумні факти про стан боротьби з наркотиками в Україні добре відомі також Дмитру Костякову, який професійно займається реабілітацією наркозалежних.

«Ви навіть не уявляєте собі, наскільки багато магазинів в Києві, дуже багато, їх тисячі і вони з'являються кожен день. Є спеціальні боти, вони одразу показують, де ви знаходитесь і які магазини тут працюють і де можна в радіусі кілометра знайти закладку, якщо заплатиш гроші», – каже Дмитро і запевняє, боротися з цим справді потрібно усіма доступними методами, зокрема і мотивуючи українців за гроші здавати бариг. «Я вважаю, що це ефективно, наш народ вже втомився від того, що коїться. По-перше, це цікаво, це якась пригода і це якась дія, а у нас народ дійовий, бо йде війна, в нашому часі це, я вважаю, що дуже дієво», – каже Дмитро Костяков. Так само вважає і наркозалежний з понад десятирічним досвідом Валентин, який зараз проходить реабілітацію.

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«Коли я в активному був вживанні, то звісно, що я не хотів би здавати свого постачальника. Але на цей момент я тверезий, я розумію – це смерть, яку продають нашим друзям, моїм дітям. Якби я знав, де барига, я би повідомив правоохоронні органи. Може, це не по-пацанськи, але це позиція здравомислячого чоловіка». Загалом нелегальне розповсюдження наркотиків в Україні серйозною проблемою вважають 75 відсотків громадян. Такі дані дослідження, яке на початку квітня провела Українська соціологічна платформа.

Окремо людей питали і про ідею здавати бариг за кеш. Результати такі: 17,5 відсотків взяли би участь у затриманні нелегальних торгівців, 12,3 взяли б участь у фінансуванні, донатили б у фонд, 40,8 відсотка поширювали б інформацію про цю ініціативу, 61,8 відсотка загалом підтримали б морально. І ці результати наочно засвідчують – наркотикам треба дати бій. Але нарешті давайте дізнаємось, хто у цей гучно анонсований бій поведе український народ. Питаємо прямо в одесита Домбровського, хто вигадав це і хто платить. Стас Домбровський, блогер «Я не розкриваю поки ім’я головного мецената, ви дізнаєтесь це з найближчого його інтерв’ю. Чекайте, подробиці того, як працює схема , деталі акції, теж все розкаже» Попри таку інтригуючу таємничість зараз, раніше той же Домбровський в інтерв’ю ЗМІ повідомляв, що винагороду платитиме меценат і бізнесмен Єгор Левченко, який зараз проживає в Мексиці.

Хто він такий? Офіційних даних в нас поки що немає. А от на різних маловідомих сайтах дещо є. З одного боку, як пишуть, є Єгор Левченко, якого нібито звинувачують у наркоторгівлі, мовляв, керував наркоугрупуванням в Україні. З іншого боку, пишуть Єгор Левченко – бізнесмен, меценат, який допомагає простим українцям і військовим, за що отримував відзнаки і грамоти від них, і від військових, навіть від розвідки і від відомих медиків. Що з цього правда, чи це одна і та сама людина, – блогер обіцяє багато цікавих відповідей в інтерв’ю з організатором акції. Але вже зараз запевняє, що акція не має жодного політичного забарвлення, тим паче, немає жодного стосунку, як пишуть в деяких коментарях, до перерозподілу бізнесу. Тримає інтригу і відомий столичний адвокат Андрій Кузьменко, який захищав і захищає в судах багатьох топ-можновладців, а тепер, виявляється, залучений і до акції «Спіймай баригу». Але і він не каже прямо, хто є меценатом цієї акції.

«Це громадянин України і незабаром широке інтерв’ю з цією особою, яка розкаже всі подробиці щодо акції, і як ця ідея прийшла взагалі. Тому я прошу дочекатися, це буквально декілька днів і буде відомо, хто ця особа», – каже Кузьменко.

Адвокат запевняє, що допомога автора акції Україні вимірюється вже сотнями мільйонів гривень і таких відзнак і грамот насправді вже багато, але питання, де ж ця людина? І чи насправді у неї проблеми з законом? Зараз у зв’язку з деякими питаннями він знаходиться за межами держави, проте це питання часу. Є деякі питання як будь-якого бізнесмена, проте на сьогоднішній день ці питання вирішуються в законодавчому руслі, тому я думаю, що суди в Україні поставлять крапку з цього приводу», – каже адвокат.

Хай там як, на перебіг самої акції, каже адвокат, це не впливатиме, більше того, він звертає увагу на те, що всі дії відбуваються виключно згідно з законодавством України і виключно з плідною співпрацею з правоохоронними органами України. Тож чекати залишилося недовго, організатори обіцяють старт загальноукраїнської акції «Спіймай баригу – отримай кеш» вже першого травня. Запевняють, працюватимуть виключно за законом і головне – дійсно платитимуть обіцяні великі гроші з метою очищення України від наркоманії.