Вночі окупанти вогнем накрили місто на Харківщині (відео)

Російські загарбники вже не вперше обстрілюють Дергачі

У ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині. Про це повідомляється у соцмережі.

Оприлюднено відео, на якому видно обстріл Дергачів.

Повідомлень про жертв обстрілу поки що не надходило.

Як відомо, окупанти сильно обстрілювали Дергачі і вчора. Місто накривали касетними бомбами. Постраждали житлові квартали. Мінімум три людини загинули, повідомляв представник дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Раніше російська армія завдала ударів по ліцею №3 і житлових кварталах в місті Дергачі. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.