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    Події в Україні

    Вночі окупанти вогнем накрили місто на Харківщині (відео)

    Нічний обстріл міста Дергачі - Вночі окупанти вогнем накрили місто на Харківщині (відео)
    Нічний обстріл міста Дергачі
    фото: скріншот із відео

    Російські загарбники вже не вперше обстрілюють Дергачі

    У ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині. Про це повідомляється у соцмережі.

    Оприлюднено відео, на якому видно обстріл Дергачів.

    Повідомлень про жертв обстрілу поки що не надходило.

    Як відомо, окупанти сильно обстрілювали Дергачі і вчора. Місто накривали касетними бомбами. Постраждали житлові квартали. Мінімум три людини загинули, повідомляв представник дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

    Раніше російська армія завдала ударів по ліцею №3 і житлових кварталах в місті Дергачі. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Харківщина #stoprussia
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    Вночі окупанти вогнем накрили місто на Харківщині (відео)