Вночі окупанти вогнем накрили місто на Харківщині (відео)
Російські загарбники вже не вперше обстрілюють Дергачі
У ніч на 9 березня російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині. Про це повідомляється у соцмережі.
Оприлюднено відео, на якому видно обстріл Дергачів.
Повідомлень про жертв обстрілу поки що не надходило.
Як відомо, окупанти сильно обстрілювали Дергачі і вчора. Місто накривали касетними бомбами. Постраждали житлові квартали. Мінімум три людини загинули, повідомляв представник дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
Раніше російська армія завдала ударів по ліцею №3 і житлових кварталах в місті Дергачі. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина.