Ракетні удари по Одещині: відомі перші подробиці

Росіяни випустили ракету з напрямку Чорного моря по Одещині

Одну ракету, випущену по Одещині, було збито силами ППО

У ніч на 30 травня та на світанку росіяни завдали по Одещині два ракетних удари. Одну ракету збито силами протиповітряної оборони. Про це повідомляє Оперативне командуванняа «Південь».

Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Травмованих серед населення нема.

Речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що підрозділ зенітних ракетних військ знищив крилату ракету типу «Х», випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині.

Як повідомлялося, вночі 30 травня були тривалі повітряні тривоги на Одещині. Згодом жителі Одеси повідомили, що у місті лунають вибухи.

Нагадаємо також, що вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

Також на Сумщині пролунало кілька вибухів.

А ще ворог завдав удару по місту Новий Буг.

Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

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