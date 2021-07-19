  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    29-річний патрульний Дмитро&nbsp;Сапога&nbsp;загинув на місці ДТП - На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор

    29-річний патрульний Дмитро Сапога загинув на місці ДТП

    Фото: patrolpolice.gov.ua

    Інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF скоїв наїзд на службовий автомобіль поліцейських

    У ніч на понеділок у Херсонській області на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога. Про це повідомляє Патрульна поліція 19 липня.

    Зазначено, що близько 2:00 ночі інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і скоїв наїзд на службовий автомобіль поліцейських і Дмитра, який був біля машини.

    Патрульний отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Зараз з'ясовуються всі обставини ДТП.

    29-річний Сапога служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор
    На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор
    На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор

    Напередодні на Волині легковик влетів у дерево: троє загиблих та шестеро постраждалих дітей.

    До слова, на столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото).

    Також у Запоріжжі водій під «кайфом» збив жінку з дитиною.

    Минулого тижня повідомлялося, що на Луганщині перекинулася маршрутка, дев’ятеро пасажирів – у лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП Херсонщина вантажівки смерть водій інспектор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор