На Херсонщині фура врізалася в авто патрульних, загинув інспектор

Інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF скоїв наїзд на службовий автомобіль поліцейських

У ніч на понеділок у Херсонській області на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога. Про це повідомляє Патрульна поліція 19 липня.

Зазначено, що близько 2:00 ночі інспектор зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і скоїв наїзд на службовий автомобіль поліцейських і Дмитра, який був біля машини.

Патрульний отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Зараз з'ясовуються всі обставини ДТП.

29-річний Сапога служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року.

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