У Києві горить сміттєзвалище, у кількох районах – значне задимлення



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Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, - рятувальники

Вогонь частково перекинувся на торфовища

У Києві 21 вересня через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігається значне задимлення. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що вогонь частково перекинувся на торфовища.

«Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки. На місці від ДСНС працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства, за адресою вул.Ревуцького, 41, що у Дарницькому районі столиці.

До місця виклику негайно було направлено рятувальне відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнеборцями було встановлено, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв.

Негайно було прокладено магістральну лінію та подано два стволи на гасіння загоряння. Також залучено поливомийну машину та працівниками «Киїівводоканалу» подано ствол на гасіння.

«О 17:00 пожежу вдалось локалізувати. Робота з ліквідації пожежі наразі триває», – повідомляють столичні рятувальники.

Нагадаємо, 17 вересня на Київщині горів військовий полігон.

Як повідомлялося, з початку року жертвами пожеж в Україні стали понад тисяча людей.