Поліція затримала Юлія Цєзаря, який напав на синагогу в Маріуполі



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Нападник на синагогу в Маріуполі має незвичне ім'я Цєзар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч

Підозрюваного почали розшукувати 30 липня, коли встановили його особу

Поліції вдалося затримати підозрюваного в нападі на синагогу Маріуполя. Про це Об'єднаній єврейській общині України повідомив лідер Єврейської общини Маріуполя рабин Менахем Мендл Коен.

Підозрюваний на ім'я Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч був заарештований після проведення оперативно-розшукових заходів, повідомляє jewishnews.com.ua.

«Єврейська община Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя. Ми безмежно вдячні кожному, хто брав участь у розкритті цієї справи. Єврейська община завжди була важливою частиною Маріуполя. Цей жахливий випадок показав, яка велика кількість небайдужих людей в нашому місті, людей, які намагаються допомогти і підтримати нас. Дякую велике вам за це. Спасибі всім, хто підтримував і молився за нас», - заявив Менахем Мендл Коен.

Нагадаємо, що 28 липня 2020 року в синагогу Маріуполя увірвався невідомий чоловік з сокирою в руках. Його зустрів охоронець Ріхард Голомазов і зав'язалася бійка, внаслідок якої охоронець отримав поранення. В ході боротьби охоронцю вдалося відібрати сокиру у нападника і виштовхнути його з будівлі синагоги. Підозрюваний кинув у бік синагоги сміття з фекаліями і зник. Після нападу поліція оперативно почала розшук підозрюваного.

30 липня 2020 року правоохоронці оголосили, що їм вдалося ідентифікувати підозрюваного і оголосили його в розшук. Таким чином, підозрюваного розшукували протягом близько двох тижнів. Зараз, після арешту підозрюваного, слідство триватиме.