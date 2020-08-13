Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)



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Правоохоронці провели обшуки у Вишгородському районі Фото: Нацполіція

Наркоділки виготовляли амфетамін

На території Вишгородського району працівники Слідчого управлінням поліції Київщини спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції за процесуальним керівництвом прокуратури області провели 4 санкціонованих обшуки. Під час обшуків були виявлені нарколабораторії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що упродовж 2020 року троє жителів Вишгородщини, віком 33-52 років, які вже мали проблеми із законом, за попередньою змовою організувала лабораторії, де виготовляли психотропну речовину амфетамін. У подальшому готовий «товар» збували на території Київщини.

Так, під час обшуків працівники поліції за різними адресами виявили та вилучили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну: шланги, пластикові пляшки, охолоджувачі, колби різного розміру з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, прекурсори майже 5 л, терези, записи з формулами та розфасований у пакетики готовий наркотичний «продукт», вагою майже 100 гр.

Також поліцейські вилучили канабіс і зброю.

Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.