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    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)

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    Правоохоронці провели обшуки у Вишгородському районі - Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Правоохоронці провели обшуки у Вишгородському районі
    Фото: Нацполіція

    Наркоділки виготовляли амфетамін

    На території Вишгородського району працівники Слідчого управлінням поліції Київщини спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції за процесуальним керівництвом прокуратури області провели 4 санкціонованих обшуки. Під час обшуків були виявлені нарколабораторії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що упродовж 2020 року троє жителів Вишгородщини, віком 33-52 років, які вже мали проблеми із законом, за попередньою змовою організувала лабораторії, де виготовляли психотропну речовину амфетамін. У подальшому готовий «товар» збували на території Київщини.

    Так, під час обшуків працівники поліції за різними адресами виявили та вилучили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну: шланги, пластикові пляшки, охолоджувачі, колби різного розміру з нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, прекурсори майже 5 л, терези, записи з формулами та розфасований у пакетики готовий наркотичний «продукт», вагою майже 100 гр.

    Також поліцейські вилучили канабіс і зброю.

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    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)
    Під Києвом поліція ліквідувала нарколабораторії та вилучила зброю (фото)

    Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина наркотики
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