На катерах Island, які передали Україні, встановлять американські гармати та ракети

Всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США

На катерах Island, які США вже передали Україні, встановлять американське озброєння. Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа.

Він нагадав, що нещодавно ряди українського військового морського флоту поповнилися двома патрульних катерами типу Island. Вони отримали назви українських міст «Фастів» та «Суми». Раніше США передали Україні ще два катери. Їх назвали в Україні «Слов'янськ» та «Старобільськ».

Він зазначив, що цього року в Балтіморі пройшли підготовку три екіпажі патрульних катерів. Майбутній окремий дивізіон патрульних катерів, що базується в порту Південний, забезпечуватиме безпеку мореплавання в ближній морській зоні, прибережній морській зоні, здійснюватиме охорону й оборону портів в Чорному морі, острови Зміїний, захист комунікацій, торгові шляхи.

Неїжпапа зазначив, що озброєння, встановлене на катерах «Слов'янськ» і «Старобільськ» – це тимчасове рішення.

«Всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Йдеться про 30-міліметрові гармати та ракети різної дії. Зараз є остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси вже отримані, тому в наступному році ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів», – розповів Неежпапа.

На борту вантажного судна Ocean Grand до України два патрульні катери зі Сполучених Штатів Америки прибули 23 листопада, подолавши тисячі морських миль.

Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Судна призначені для посилення Військово-Морських сил нашої країни.

На відправку до Україну в США чекає ще один катер класу Island. П’ятий переданий патрульний катер отримав ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.