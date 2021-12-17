Кулеба обговорить із помічницею Держдепу її візит до Москви

Правило «ніщо без України про Україну» працює, наголосив голова українського дипломатичного відомства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має намір обговорити із помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід результати її візиту до Москви (Росія). Про це дипломат заявив під час відеозв'язку в ефірі програми «Право на владу».

«Я маю переговорити з Карен Донфрі, високопоставленою чиновницею Державного департаменту США, яка консультувалася з Україною напередодні її візиту до Москви. Зараз маю обговорити результати її візиту«, - сказав Кулеба.

Він наголосив, що такий формат спілкування – це чітке свідчення того, що правило «ніщо без України про Україну» працює і, за його словами, американські колеги чітко його дотримуються.

Відомо, що Донфрід завітала до Москви 15 грудня. Там вона зустрілася із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Під час цих зустрічей вона обговорила нарощування військової могутності Росії біля кордонів України та підтвердила відданість Сполученим Штатам суверенітету та територіальній цілісності України. Під час зустрічі Донфрід наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на сході України можливий під час виконання Мінських угод та що Сполучені Штати готові підтримати дипломатичні зусилля на підтримку «нормандського формату».

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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