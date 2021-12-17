Сенатори США запропонували зміцнити військовий потенціал України

Законодавці закликали адміністрацію президента США Джо Байдена відреагувати на російську агресію та надати підтримку Києву

На розгляд Сенату США внесли проект резолюції на підтримку надання Україні додаткової допомоги для зміцнення її військового потенціалу. Про це повідомляється на сайті сенатора-демократа Джин Шахін.

Авторами ініціативи виступило 10 сенаторів від обох партій. У документі законодавці закликали адміністрацію президента США Джо Байдена відреагувати на російську агресію та надати підтримку Києву, зміцнивши оборонний потенціал України на суші, на морі та у повітрі.

«Сполучені Штати не можуть ігнорувати останні зусилля Путіна щодо позбавлення українського народу його суверенітету», – заявив сенатор від Техасу Джон Корнін.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена закликала партнерів із Європейського союзу (ЄС) доопрацювати ширший пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній у разі можливого вторгнення Росії в Україну.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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