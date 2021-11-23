В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)

Під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів

Катери отримали нові назви «Фастів» та «Суми»

Сьогодні, 23 листопада, в Україну прибули два патрульні катери. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Катери були доставлені сьогодні зі Сполучених Штатів Америки на борту судна Ocean Grand та отримали назви «Фастів» і «Суми».

«Кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт, а згодом – проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування», – йдеться у повідомленні.

Командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа подякував американським партнерам за підтримку України.

За словами командувача, надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищають демократичні цінності і трансатлантичну безпеку.

Зазначається, що незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Уточнюється, що передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія.

До слова, у Норвегії представили перше в світі «безпілотне» вантажне судно.