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    Події в Україні

    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)

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    Під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів - В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)
    Під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів
    фото ВМС ЗС України

    Катери отримали нові назви «Фастів» та «Суми»

    Сьогодні, 23 листопада, в Україну прибули два патрульні катери. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ.

    Катери були доставлені сьогодні зі Сполучених Штатів Америки на борту судна Ocean Grand та отримали назви «Фастів» і «Суми».

    «Кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт, а згодом – проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування», – йдеться у повідомленні.

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    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)
    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)
    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)
    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)
    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)

    Командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа подякував американським партнерам за підтримку України.

    За словами командувача, надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищають демократичні цінності і трансатлантичну безпеку.

    Зазначається, що незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

    Уточнюється, що передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

    Раніше повідомлялося, що в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія.

    До слова, у Норвегії представили перше в світі «безпілотне» вантажне судно.

    Теги: Суми США ЗСУ корабель ВМС
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    В Україну прибули американські патрульні катери типу Island (фото)