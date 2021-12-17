Росія готується знищувати кораблі з диверсантами у Чорному морі

У небо підняли бомбардувальники, дислоковані в окупованому Криму

Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення морської навчальної цілі у Чорному морі. У маневрах взяли участь винищувачі і бомбардувальники морської авіації, а також розрахунки берегового протикорабельного ракетного комплексу (БПКРК) Бастіон. Про це повідомляє міністерство оборони РФ.

За задумом навчання, в акваторії Чорного моря знайшли надводний корабель умовного противника з групою диверсантів на борту. У ролі корабля умовного супротивника виступав екіпаж сторожового корабля «Ладний».

Для виконання завдання з комбінованого знищення цілі у повітря було піднято чергову групу літаків зі складу морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки БПКРК «Бастіон», дислоковані на території окупованого Криму, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси до застосування.

На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із нанесенням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній цілі. На другому етапі розрахунки комплексу «Бастіон» взяли корабель супротивника в супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по умовній цілі методом електронних пусків.

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, 4 літаки Су-30СМ, 2 літаки Су-24М та дивізіон БПКРК «Бастіон» зі складу ракетно-артилерійського з'єднання ЧФ.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

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