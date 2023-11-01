На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото)

Як підкреслили у ДСНС, люди не постраждали

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Вчора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини», – йдеться в повідомленні.

Як підкреслили у ДСНС, люди не постраждали.

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Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.