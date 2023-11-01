Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото)
Ворог вчергове атакував територію Ізюмського району
фото: пресслужба ДСНС

Як підкреслили у ДСНС, люди не постраждали

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото) фото 1

«Вчора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини», – йдеться в повідомленні.

Як підкреслили у ДСНС, люди не постраждали.

Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Теги: державна служба ворог Харківщина ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Херсон з артилерії: є постраждалі
Окупанти атакували Херсон з артилерії: є постраждалі
29 жовтня, 22:30
Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки
Окупанти атакують авіацією, ЗСУ ведуть штурм: Генштаб повідомив про ситуацію біля Авдіївки
26 жовтня, 09:33
ЗСУ відбили шість атак ворога на Авдіївському напрямку
Окупанти знизили частоту штурмів на Авдіївському напрямку: Сили оборони назвали причину
24 жовтня, 21:10
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
23 жовтня, 15:09
Митрополит Онуфрій неодоразово зустрічався із патріархом Кирилом
Чи має УПЦ (МП) зв'язок з РПЦ? Відповідь професору Томасу Бремеру
23 жовтня, 13:19
Володимир Зеленський
Зеленський повідомив про завершення рятувальної операції під Харковом
22 жовтня, 20:16
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
14 жовтня, 23:09
Захисники знищили 21 одиницю військової техніки противника
ЗСУ повідомили про значні втрати окупантів на одному з напрямків
8 жовтня, 12:13
У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік
Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)
1 жовтня, 13:59

Події в Україні

«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»
«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»
На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото)
На Харківщині окупанти обстріляли пожежну частину (фото)
ЗСУ просуваються біля Бахмута, окупанти штурмують в районі Південного – Генштаб
ЗСУ просуваються біля Бахмута, окупанти штурмують в районі Південного – Генштаб
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну
20 «Шахедів» і ракета: подробиці нічної атаки на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
31K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
8066
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7972
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6251
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
6003
Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту