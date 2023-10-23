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Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
фото скріншот відео

На відео видно момент прильоту ракети всередині приміщення

Компанія «Нова пошта» оприлюднила нове відео моменту влучання російської ракети у термінал відділення у селі Коротич під Харковом.

На відео видно момент прильоту ракети всередині приміщення. Спершу видно сортувальні лінії. Проте за кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля.

«Ще один доказ того, що це цивільний об'єкт. Інфраструктура, яка є життєво важливою для цивільного населення», – повідомили у «Новій пошті».

Нагадаємо, 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників.

Як повыдомлялося, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.

Теги: Нова пошта інфраструктура населення пошта Харківщина

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