Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»

На відео видно момент прильоту ракети всередині приміщення

Компанія «Нова пошта» оприлюднила нове відео моменту влучання російської ракети у термінал відділення у селі Коротич під Харковом.

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На відео видно момент прильоту ракети всередині приміщення. Спершу видно сортувальні лінії. Проте за кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля.

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«Ще один доказ того, що це цивільний об'єкт. Інфраструктура, яка є життєво важливою для цивільного населення», – повідомили у «Новій пошті».

Нагадаємо, 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом загинули шість працівників «Нової пошти». Компанія опублікувала імена й вік загиблих працівників.

Як повыдомлялося, ввечері 21 жовтня у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.