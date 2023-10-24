Окупанти знизили частоту штурмів на Авдіївському напрямку: Сили оборони назвали причину

За останні п'ять діб ворог утратив на Донеччині в операційній зоні ОСУВ «Таврія» близько 2400 осіб мертвими й пораненими

Російські загарбники майже вдвічі знизили інтенсивність штурмів на Авдіївському напрямку, але посилене авіабомбардування району триває. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун у ефірі телемарафону.

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«Противник тільки за дві ночі скинув у район Авдіївки 40 керованих авіабомб. Але кількість штурмів на цей момент стала дещо меншою. Можна сказати, навіть удвічі: якщо позавчора було 57 бойових зіткнень, то вчора було вдвічі менше майже – 28. І 80% із них – це саме авдіївський напрямок разом із Мар'їнкою», – розповів він.

За його словами, це пов'язано з втратами окупантів в особовому складі та в техніці. «Це не дивно, оскільки за останні п'ять діб ворог утратив на Донеччині в операційній зоні ОСУВ «Таврія» близько 2400 осіб мертвими й пораненими. Крім того, понад 150 одиниць бронетехніки знищили наші військові, з них 54 танки», – додав Штупун.

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Триває 608-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, де силами оборони відбито шість атак ворога. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.