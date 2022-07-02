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    Кримінал

    На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)

    У будівлі центру за підтримки КОРДу було проведено обшук - На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)
    У будівлі центру за підтримки КОРДу було проведено обшук
    фото: npu.gov.ua

    У закладі пацієнтів під приводом лікування утримували проти їхньої волі

    На Закарпатті мешканець Ужгорода зі спільниками організував так званий реабілітаційний центр для алко-, наркозалежних і літніх людей. Там пацієнтів зв'язували, били й утримували проти їхньої волі.

    За місяць перебування в такій «клініці» зловмисники брали 10–15 тис. гривень. Їх викрили правоохоронці, ідеться на офіційному сайті Національної поліції України.

    Слідчі встановили, що серед довірених осіб організатора нелегального реабілітаційного центру було двоє його працівників. Усім трьом повідомлено про підозру.

    У закладі пацієнтів під приводом лікування утримували проти їхньої волі, забороняли залишати територію, самостійно пересуватися, користуватися мобільними телефонами, спілкуватися й бачитися з рідними. Людей, які відмовлялися від такого лікування чи намагалися втекти, били, пов'язували та кілька днів залишали на самоті.

    Правоохоронці з'ясували, що жодних документів у «реабілітаційного центру» не було, як і спеціалізованого персоналу.

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    На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)
    На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)

    Під час проведення слідчих заходів поліцейські виявили в центрі непритомного чоловіка, який був прив'язаний скотчем до ліжка. Правоохоронці одразу викликали швидку. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

    У будівлі центру за підтримки КОРДу було проведено обшук. Вилучено документацію, зброю й патрони, велику кількість медичних препаратів, списки незаконно утримуваних пацієнтів, чорнові записи.

    Розслідування щодо організатора і двох його довірених осіб ведеться за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини) КК. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

    Після проведення процесуальних заходів правова оцінка буде надана й іншим учасникам протиправної діяльності.

    За скоєне підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Раніше правоохоронці викрили жительку Вінницької області, яка поширювала інформацію про переміщення озброєння територією України.

    Нагадаємо, на Запоріжжі суд виніс вирок українцю, який разом з окупантами намагався захопити владу.

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    Теги: росія обшук окупанти суд війна викрадення розслідування Україна озброєння вирок окупація час #stoprussia
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    На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)