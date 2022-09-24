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На Харківщині викрили зрадників з-поміж правоохоронців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Харківщині викрили зрадників з-поміж правоохоронців

Після звільнення Ізюму чоловік почав переховуватись, однак його знайшли та затримали

У Харківській області затримали зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Чоловік після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Спочатку його оформили дільничним у псевдополіцейському відділку, втім згодом він отримав «підвищення» та став керівником місцевих дільничних.

«Для того, аби контролювати ситуацію і не допустити можливості місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань рф влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян», – зазначають у ДБР.

Після звільнення Ізюму чоловік почав переховуватись, однак його знайшли та затримали.

Ще одним зрадником виявився українським правоохоронцем у Вовчанську. Після окупації міста він почав служити на росію та керував штабом у псевдополіцейському відділку.

Він також разом з окупантами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у Вовчанську.

Обом експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. 

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Теги: звільнення місто чоловік Харківщина

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