На Харківщині викрили зрадників з-поміж правоохоронців
Після звільнення Ізюму чоловік почав переховуватись, однак його знайшли та затримали
У Харківській області затримали зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Чоловік після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Спочатку його оформили дільничним у псевдополіцейському відділку, втім згодом він отримав «підвищення» та став керівником місцевих дільничних.
«Для того, аби контролювати ситуацію і не допустити можливості місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань рф влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян», – зазначають у ДБР.
Після звільнення Ізюму чоловік почав переховуватись, однак його знайшли та затримали.
Ще одним зрадником виявився українським правоохоронцем у Вовчанську. Після окупації міста він почав служити на росію та керував штабом у псевдополіцейському відділку.
Він також разом з окупантами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у Вовчанську.
Обом експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.
Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі.
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