Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу

Учасники злочинної групи не планували поставляти Міноборони військові балістичні жилети

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа коштами Міноборони у сумі $580 тис. Про це повідомляє пресслужба Офіс Генпрокурора.

Відомство провело понад 20 обшуків, вилучили документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, $400 тис. 100 тис євро, зазначили у пресслужбі.

За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.

Отримавши підтвердження про перерахування коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії перерахувати частину коштів, отриманих від Міноборони на рахунки компанії з Бахрейну.

При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. Учасники злочинної групи не планували поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі $580 тис., які перерахувала турецька компанія.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші люди, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині викрили та затримали шахрая, який брав задаток за оренду квартир та зникав.