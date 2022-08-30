Головна Країна Політика
search button user button menu button

Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
фото: Офіс Генпрокурора

Учасники злочинної групи не планували поставляти Міноборони військові балістичні жилети

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа коштами Міноборони у сумі $580 тис. Про це повідомляє пресслужба Офіс Генпрокурора.

Відомство провело понад 20 обшуків, вилучили документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, $400 тис. 100 тис євро, зазначили у пресслужбі.

За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.

Отримавши підтвердження про перерахування коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії перерахувати частину коштів, отриманих від Міноборони на рахунки компанії з Бахрейну.

При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. Учасники злочинної групи не планували поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі $580 тис., які перерахувала турецька компанія.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші люди, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині викрили та затримали шахрая, який брав задаток за оренду квартир та зникав.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці викрили на продажі гуманітарки благодійний фонд
Правоохоронці викрили на продажі гуманітарки благодійний фонд
20 липня, 18:00
У будівлі центру за підтримки КОРДу було проведено обшук
На Закарпатті поліцейські викрили нелегальний реабілітаційний центр (фото)
2 липня, 19:41
Правоохоронці працювала на окупаційну владу
Слідчі викрили правоохоронців Бердянська, які здавали українських захисників (відео)
30 червня, 15:21

Політика

У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду
У Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
«Росія не вміє домовлятися». Банкова попередила Казахстан про небезпеку
«Росія не вміє домовлятися». Банкова попередила Казахстан про небезпеку
Арестович натякнув, що отримав нове військове звання
Арестович натякнув, що отримав нове військове звання
Білий дім прокоментував контрнаступ ЗСУ на півдні
Білий дім прокоментував контрнаступ ЗСУ на півдні
Ми будемо гнати їх: Зеленський повідомив про плани України щодо окупантів
Ми будемо гнати їх: Зеленський повідомив про плани України щодо окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
205K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
138K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
46K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
46K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів
36K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Новини

Зрадник Стемоусов втік із Херсона: куди подався 
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55
Вбивство полонених в Оленівці: якою зброєю скористалися рашисти 
Сьогодні, 09:28
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
Сьогодні, 07:18
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Вчора, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Вчора, 14:36

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту