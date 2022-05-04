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    Події в Україні

    Росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя – Associated Press

    Авіаудар по Драматичному театру Маріуполя стався 16 березня близько 10 ранку&nbsp;прямо по сцені та польовій кухні - Росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя – Associated Press
    Авіаудар по Драматичному театру Маріуполя стався 16 березня близько 10 ранку прямо по сцені та польовій кухні
    фото azov.org.ua

    Раніше вважалось, що від авіаудару росіян загинуло близько 300 людей, які переховувалися у маріупольському театрі

    Внаслідок удару російських військ по драматичному театру в Маріуполі 16 березня загинули близько 600 людей. Це майже вдвічі більше, аніж вважалось раніше, йдеться в розслідування Associated Press. При цьому люди, які вижили після нападу, кажуть, що загиблих може бути ще більше.

    Спираючись на розповіді 23 людей, які вижили, а також рятувальників, журналісти заявили, що відтворили картину того, що сталося того дня всередині театру. Також вони розробили 3D-модель плану будівлі драмтеатру та з допомогою експертів дійшли висновків, що у будівлі на момент авіаудару знаходилось значно більше людей, аніж вважалось раніше.

    «Усі свідки сказали, що на польовій кухні перебувало щонайменше 100 людей, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри вільної площі», – йдеться в розслідуванні.

    За оцінками вцілілих, на час авіаудару всередині було близько 1000 людей, однак точно вціліли з них дещо більше двохсот.

    Першими у драмтеатрі сховались його працівники із рідними. Невдовзі місто наказало відкрити всю будівлю як бомбосховище, враховуючи її розміри, надзвичайно міцні стіни та великий підвал. Лише у перший день туди прийшло близько 600 людей. Згодом люди буди уже всюди – в коридорах, гримерках, залі глядачів.

    «До 15 березня в будівлю втиснулося близько 1200 людей, які спали в офісах, коридорах, балконах, підвалах. Вони сиділи в глядацькій залі на колись плюшевих сидіннях, начинку яких використовували для розпалювання багаття», - кажуть очевидці трагедії.

    Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

    Попередньо вважалось, що внаслідок нього загинули близько трьохсот людей.

    Нещодавно Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна вбивство Донеччина театр Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вбили близько 600 людей у театрі Маріуполя – Associated Press