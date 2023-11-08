Ситуація в регіонах: понад сто обстрілів Херсонщини та загиблі на Донеччині

За добу від російських обстрілів загинули п'ять осіб

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали дев'ять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (84 вибухи). Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог бив із мінометів, танкового озброєння, гранатометів, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл з РСЗВ Юнаківської громади. Зафіксовано 11 вибухів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (3 вибухи) пошкоджено два приватні домоволодіння.

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Запорізька область

Ворог гатив по 25 населених пунктах області, зафіксовано 157 ударів. По території Новоандріївки , Малинівки, Білогір'я, Полтавки , Левадного, Верхньої Терси, Степового, Плавнів, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 127 артобстрілів. Ворог здійснив чотири РСЗВ-обстріли Роботиного та Малої Токмачки, два ракетні удари по Вільноандріївці, 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Темирівці, Новоіванівці й Малим Щербакам, а також вгатив двома авіаснарядами по Оріхову. Внаслідок артудару по Верхній Терасі поранення отримали місцеві жителі – чоловіки 27 та 54 років. Їх доправлено до лікувальної установи. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор знову тероризував Нікопольщину. Цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Наслідки обстрілів уточнюються. Люди неушкоджені. Під артилерійським вогнем вчора вдень також Нікопольщина; агресор спрямував туди три дрони-камікадзе. В районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач, п'ять сонячних панелей. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, Вовчанськ Чугуївського району. Ворог активно застосовував авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному, Куп’янського району та Степовому Ізюмського району. На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії у околицях населених пунктів Синьківка Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили шість атак противника. У с. Рубіжне Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмету 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Госпіталізований до обласної лікарні. У м. Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» загинув цивільний чоловік.

Луганщина

Під вогнем опинилися Білогорівка та Невське. Учора росіяни спробували йти вперед у Серебрянському лісі, де їх вчергове спинили наші захисники. Також ворог вдарив по Надії та лісництву з авіації. За добу противник здійснив 140 обстрілів (555 снарядів).

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Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – дев'ять населених пунктів: смт Очеретине, с. Бердичі, с. Багатир, с. Лисівка, с. Юрківка, Торецьк, Курахове, Залізне, Авдіївка. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), чотири цивільних автомобіля. На Донеччині за добу: троє загиблих.

Миколаївщина

Учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері під артилерійським вогнем була акваторія Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 108 обстрілів (538 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; інженерну споруду у Херсонському районі. У Бериславі внаслідок скидання з ворожого дрону ВОГ поранення середньої тяжкості отримав 45-річний чоловік. Вчора в полі поблизу села Качкарівка Бериславського району на російській міні підірвався трактор. Через детонацію вибухівки тракторист отримав травми несумісні з життям. Всього за добу по області: одна людина загинула, одна дістала поранення.

Триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.