Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація в регіонах: понад сто обстрілів Херсонщини та загиблі на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: понад сто обстрілів Херсонщини та загиблі на Донеччині
Наслідки обстрілу Донеччини, який забрав життя трьох людей
фото: Донецька обласна прокуратура

За добу від російських обстрілів загинули п'ять осіб

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали дев'ять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (84 вибухи). Ворог стріляв по Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог бив із мінометів, танкового озброєння, гранатометів, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл з РСЗВ Юнаківської громади. Зафіксовано 11 вибухів. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (3 вибухи) пошкоджено два приватні домоволодіння.

Запорізька область

Ворог гатив по 25 населених пунктах області, зафіксовано 157 ударів. По території Новоандріївки , Малинівки, Білогір'я, Полтавки , Левадного, Верхньої Терси, Степового, Плавнів, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 127 артобстрілів. Ворог здійснив чотири РСЗВ-обстріли Роботиного та Малої Токмачки, два ракетні удари по Вільноандріївці, 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Темирівці, Новоіванівці й Малим Щербакам, а також вгатив двома авіаснарядами по Оріхову. Внаслідок артудару по Верхній Терасі поранення отримали місцеві жителі – чоловіки 27 та 54 років. Їх доправлено до лікувальної установи. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор знову тероризував Нікопольщину. Цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Наслідки обстрілів уточнюються. Люди неушкоджені. Під артилерійським вогнем вчора вдень також Нікопольщина; агресор спрямував туди три дрони-камікадзе. В районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, два авто, газогони, лінії електропередач, п'ять сонячних панелей. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, Вовчанськ Чугуївського району. Ворог активно застосовував авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному, Куп’янського району та Степовому Ізюмського району. На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії у околицях населених пунктів Синьківка Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили шість атак противника. У с. Рубіжне Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмету 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Госпіталізований до обласної лікарні. У м. Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» загинув цивільний чоловік.

Луганщина

Під вогнем опинилися Білогорівка та Невське. Учора росіяни спробували йти вперед у Серебрянському лісі, де їх вчергове спинили наші захисники. Також ворог вдарив по Надії та лісництву з авіації. За добу противник здійснив 140 обстрілів (555 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – дев'ять населених пунктів: смт Очеретине, с. Бердичі, с. Багатир, с. Лисівка, с. Юрківка, Торецьк, Курахове, Залізне, Авдіївка. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), чотири цивільних автомобіля. На Донеччині за добу: троє загиблих.

Миколаївщина

Учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері під артилерійським вогнем була акваторія Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 108 обстрілів (538 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 32 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні; інженерну споруду у Херсонському районі. У Бериславі внаслідок скидання з ворожого дрону ВОГ поранення середньої тяжкості отримав 45-річний чоловік. Вчора в полі поблизу села Качкарівка Бериславського району на російській міні підірвався трактор. Через детонацію вибухівки тракторист отримав травми несумісні з життям. Всього за добу по області: одна людина загинула, одна дістала поранення.

Триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. 

Теги: Донеччина Херсонщина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім техніки, захисники знищили два окопи ворога за допомогою FPV-дронів
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
Вчора, 19:08
Наслідки ворожих ударів по Херсонщині
За добу дев’ять областей України зазнали російського терору: яка ситуація в регіонах
4 листопада, 09:45
За добу знищено 29 бойових броньованих машин
ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили 300 тис. окупантів
31 жовтня, 08:14

Події в Україні

На Харківщині росіяни скинули на поліцейських гранату (фото)
На Харківщині росіяни скинули на поліцейських гранату (фото)
Ситуація в регіонах: понад сто обстрілів Херсонщини та загиблі на Донеччині
Ситуація в регіонах: понад сто обстрілів Херсонщини та загиблі на Донеччині
НАЗК склало протокол про корупцію на Дубінського
НАЗК склало протокол про корупцію на Дубінського
Окупанти знову вдарили по ТЕС
Окупанти знову вдарили по ТЕС
Ліквідація ексначальника «народної міліції ЛНР» у Луганську: з'явилися фото з місця вибуху
Ліквідація ексначальника «народної міліції ЛНР» у Луганську: з'явилися фото з місця вибуху
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: є загиблі (фото)
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
13K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7582
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6821
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
5991
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати
4197
Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту