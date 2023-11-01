Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
Поліція затримала трьох підозрюваних
фото з відкритих джерел

Унаслідок різанини четверо людей отримали тілесні ушкодження

У Кам’янці-Подільському затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні умисного вбивства місцевого жителя та хуліганських діях, внаслідок яких четверо людей отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

«У ніч на 1 листопада до Кам’янець-Подільського райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів, з хуліганських мотивів побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця», – йдеться в повідомленні.

На місце події одразу виїхала група швидкого реагування поліції, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину.

«РБК-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що різанину влаштували троє військовослужбовців. 

Нагадаємо, правоохоронці Дніпра затримали командира взводу одного із батальйонів Збройних сил України за вимагання хабара з підлеглих.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень. 

Теги: військові Україна поліція поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої за Авдіївку тривають
Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі
25 жовтня, 13:23
«Питання визволення Криму можна різко прискорити, якби українці оперативно отримали всю необхідну для завершення війни зброю»
Мужність українських воїнів стала бар’єром між оскаженілою Росією та об’єднаною Європою
28 жовтня, 07:46
Дмитро Ковальчук після вибуху російської ракети в Краматорську
«Коли ракета влучила в кафе, нашій групі пощастило… крім Вікторії Амеліної», – фіксер-перекладач Дмитро Ковальчук
16 жовтня, 14:03
Плащ важить менш ніж 2,5 кг, а також має високу захищеність від дощу та мокрого снігу
Українці створили плащ-невидимку для ЗСУ: вражаюче відео
4 жовтня, 14:50
Ворог дедалі частіше застосовує проти України балістичні та надзвукові ракети
Окупанти змінили тактику обстрілів України: ЗСУ назвали мету
8 жовтня, 12:53
Зеленський підтвердив застосування Україною ракет Atacms (відео)
Зеленський підтвердив застосування Україною ракет Atacms (відео)
17 жовтня, 18:55
Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою
Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою
26 жовтня, 16:35
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю
27 жовтня, 02:56
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Херсона
Окупанти завдали ударів по дев’ятьох областях України: яка ситуація в регіонах
28 жовтня, 09:52

Кримінал

У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази
Дубінський допомагав незаконно виїжджати за кордон: оприлюднено докази
Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку
Суддя, який кинув за ґрати Стерненка, попросився у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН
9684
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
8631
Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами
6073
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
5963
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування

Новини

Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Сьогодні, 19:45
Металурги звернулися до уряду та Нацбанку. Відкритий лист
Сьогодні, 10:34
Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту