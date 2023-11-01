У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
Унаслідок різанини четверо людей отримали тілесні ушкодження
У Кам’янці-Подільському затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вчиненні умисного вбивства місцевого жителя та хуліганських діях, внаслідок яких четверо людей отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.
«У ніч на 1 листопада до Кам’янець-Подільського райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів, з хуліганських мотивів побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця», – йдеться в повідомленні.
На місце події одразу виїхала група швидкого реагування поліції, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину.
«РБК-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що різанину влаштували троє військовослужбовців.
Нагадаємо, правоохоронці Дніпра затримали командира взводу одного із батальйонів Збройних сил України за вимагання хабара з підлеглих.
Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині правоохоронці затримали зловмисника, який завдав військовослужбовцю тяжких тілесних ушкоджень.
Коментарі — 0