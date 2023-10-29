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Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліцейські потрапили під обстріл на Донеччині (фото)
Росіяни вдарили по Сіверську з артилерії
фото: Нацполіція

Автівка правоохоронців потрапила під ворожий вогонь у прифронтовому Сіверську

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині поранено чотирьох поліцейських. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
 
«По прифронтовому Сіверську окупанти вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції», – йдеться в повідомленні.
 
Четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи внаслідок обстрілу отримали поранення. Також пошкоджено службовий автомобіль.
Правоохоронці перебувають у задовільному стані та лікуються амбулаторно.
 
Крім того, за даними відомства, минулої доби Росія атакувала три населені пункти Донеччини: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку.
 
Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила. 

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. Крім того, вночі російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Також ворог здійснив ракетний удар по Полтавщині.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Усі ворожі цілі знищені силами ППО. 

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Донеччина поліція

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