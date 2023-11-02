Адвокат організаторів «п’яних вечірок» засудив ЗМІ, яке показало його повістку

Позивач стягує 40 тис. грн компенсації за моральну шкоду і 36 тис. грн, які він витратив на професійну правничу допомогу

Адвокат Артем Захаров виграв судову справу в інтернет-видання «Фокус», яке опублікувало його персональні дані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомості судового реєстру.

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За матеріалами справи, позивач звернувся до суду з вимогою видалення його персональних даних. Річ у тім, що видання «Фокус», до якого пред’явив претензії адвокат, у лютому 2023 року опублікувало новину «Адвокату організаторів «п’яних вечірок» теж вручили повістку (фото)». У цьому повідомленні було розміщено фото Захарова, на якій він тримає повістку про виклик до ТЦК (військкомату). На світлині було видно особисті дані адвоката. Між іншим, це фото тоді підхопила низка інформаційних видань, які не приховали персональні дані адвоката.

Столичний суд визнав протиправними дії видання «Фокус», яке поширило фото позивача, де повністю видно його прізвище, ім’я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання. Згідно з судовим рішення, ЗМІ має компенсувати Артему Захарову 40 тис. грн у вигляді моральної шкоди за розповсюдження персональних даних.

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Ще з видання стягується на користь позивача 36 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу і 3,2 тис. грн витрати на судовий збір. Наразі рішення може бути оскаржено в апеляції протягом 30 днів.

На момент винесення вердикту суду фото з копією повістки адвокату Артему Захарову вже було видалено з повідомлення на сайті видання «Фокус».

Як повідомляв «Главком», 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося.

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Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату. Серед них був і адвокат Артем Захаров. У соцмережі Захаров відхрестився від участі та організації «п’яних вечірок». Заявив, що надавав правову допомогу виключно під час проведення процесуальної дії – обшуку. Коли до квартири прибули представники ТЦК, то вони вручили Артему Захарову повістку про явку до військкомату. «Я виконав свій обов’язок громадянина України щодо її отримання без будь-яких перешкод, з повагою до ЗСУ і Закону», – запевнив правозахисник.