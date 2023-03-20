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На Херсонщині ліквідовано організатора катівень – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині ліквідовано організатора катівень – розвідка
Розвідка Міноборони

Мешканцець Нової Каховки добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури», – йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Раніше мер Мелітополя повідомляв, що окупанти почали зачищати колаборантів.

Зокрема, 14 березня у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

23 грудня у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. 

Читайте також: Хто керував катівнями в Херсоні та як знущалися з цивільних: жахливі подробиці
Теги: колабораціонізм Херсонщина окупанти

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