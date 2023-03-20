На Херсонщині ліквідовано організатора катівень – розвідка

Мешканцець Нової Каховки добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури», – йдеться в повідомленні.

Головне управління розвідки нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

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Раніше мер Мелітополя повідомляв, що окупанти почали зачищати колаборантів.

Зокрема, 14 березня у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.

23 грудня у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ.