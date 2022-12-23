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У центрі Мелітополя вибух, підірвано авто окупантів (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі Мелітополя вибух, підірвано авто окупантів (оновлено)
фото: соцмережі

Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється

Сьогодні, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров та колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

У центрі Мелітополя вибух, підірвано авто окупантів (оновлено) фото 1

«У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти (росіяни – ред.). Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!», – зазнав Федоров.

У центрі Мелітополя вибух, підірвано авто окупантів (оновлено) фото 2

Колаборант Рогов також повідомив, що, за попередньою інформацією, о 12:13 у центрі Мелітополя на вході в парк Горького було підірвано автомобіль.

Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.

Раніше в окупованому Скадовську підірвався автомобіль так званого заступника голови призначеної росіянами «адміністрації» Херсонської області Віталія Булюка. Пораненого зрадника екстренно евакуювали до медзакладу в Криму. Також у мережі з’явилося відео, як палає автомобіль призначеного окупаційною владою «главу» селища Любимівка Херсонської області Андрія Штепи.

Теги: вибух автомобіль Іван Федоров рашисти росіяни

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