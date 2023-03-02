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Хто керував катівнями в Херсоні та як знущалися з цивільних: жахливі подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто керував катівнями в Херсоні та як знущалися з цивільних: жахливі подробиці
фото ілюстративне

Ув'язнених били, били електричним струмом, опускали голову у воду, не даючи дихати

У Херсоні знайшли близько 20 в'язниць, де росіяни катували людей. Частиною з них керував голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо. Про це повідомляє інтернет-видання «Важные истории», засноване російськими журналістами, з посиланням на британського адвоката Уейна Джордаша. Очолювана ним група юристів Mobile Justice Team допомагає українській владі розслідувати російські злочини у Херсоні.

Зазначається, що система в'язниць у Херсоні фінансувалася з Росії на державному рівні. 

Джордаш зазначив, що за одні в'язниці відповідали військові, інші – ФСБ. Також в управлінні брали участь цивільні, серед них як колаборанти з Херсона, так і люди, які приїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Яка роль була у Сальдо, достеменно невідомо, але він брав участь у управлінні в'язницями.

У тортурах ув'язнених били, били електричним струмом, опускали голову у воду, не даючи дихати. Також їх змушували вчити та декламувати проросійські гасла, вірші та пісні.

За час окупації в Херсоні зникли безвісти близько 400 людей, деякі з них загинули у в'язницях.

«У нас є свідчення про те, що тіла людей виносили з в'язниць у чорних пакетах», – каже Джордаш.

Адвокат вважає, що метою російської влади було підпорядкувати український народ та знищити українську ідентичність.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні.

Також відомо, що окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині.

Теги: Херсонщина війна росія Володимир Сальдо окупанти

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